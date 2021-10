Policja podsumowała niedzielne manifestacje. Dziewięć osób zatrzymanych

Stołeczna policja podsumowała manifestację przeciwko polexitowi na placu Zamkowym oraz inne niedzielne zgromadzenia. W sumie dziewięć osób zostało zatrzymanych, a 71 wylegitymowano. Są też mandaty i ponad 30 wniosków o ukaranie do sądu w związku z używaniem materiałów pirotechnicznych i tamowaniem ruchu. Rzecznik KSP Sylwester Marczak podał, że do najpoważniejszego incydentu doszło na placu Bankowym, gdzie w związku z atakiem na inną kobietę oraz naruszeniem nietykalności cielesnej policjantów zatrzymana została Katarzyna A., znana jako Babcia Kasia.

- Tak naprawdę moglibyśmy zakończyć konferencję słowami: było bezpiecznie, gdybyśmy mówili do momentu zgromadzeń na placu Zamkowym. Ale z uwagi na fakt, że jesteśmy w Warszawie zawsze możemy liczyć na osoby, które kandydują na tytuł "Warszawianki Roku". Stąd najpoważniejsza interwencja na placu Bankowym. Tam zatrzymano panią Katarzynę A. Mówimy o interwencji dotyczącej zaatakowania jednej z uczestniczek zgromadzenia. Została ona uderzona między innymi w głowę, później została zaatakowana drzewcem. Później zaatakowani zostali policjanci: byli szarpani, kopani, uderzani i tak dalej. Ale to jest coś, co jest normą, obok której niestety wiele osób przechodzi w sposób lekceważący - wskazał Marczak.

Policja wylegitymowała w niedzielę 71 osób

Po zakończeniu manifestacji na placu Zamkowym, część uczestników ruszyła w stronę siedziby PiS na Nowogrodzkiej. Policja podawała wówczas, że "przejście to spowodowało zagrożenie w ruchu drogowym". Jak opisywał Marczak, było to "następne poważne wydarzenie" odnotowane w niedzielę przez policję. - To kolejna kandydatka na "Warszawiankę Roku", czyli pani Marta Lempart, która wyprowadziła osoby na trasę, gdzie tak naprawdę wystarczyło zrobić jedną rzecz: wskazać, że będzie taki przemarsz. Nie miałby z tym żadnego problemu ratusz, ani policjanci. Zabezpieczylibyśmy całą trasę przemarszu i nie byłoby takich niebezpiecznych sytuacji, jak między innymi na placu Bankowym, gdzie kierujący byli zdezorientowani, gdy grupa osób wbiegła na jezdnie. Podobna sytuacja była w alei Jana Pawła II. W tym przypadku to pokazuje to, że celem nie jest to, żeby manifestować i pokazywać swoje hasła, ale żeby w jakiś sposób skupić poniekąd uwagę mediów na sobie - powiedział Marczak.