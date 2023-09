Zderzenie ze skuterami na S8. "Jeden wbity w przód samochodu, drugi mocno połamany"

Na S8 w pobliżu Zielonki zderzył się samochód osobowy oraz dwa skutery. Dwie osoby odniosły obrażenia i trafiły do szpitala. Jednoślady są mocno zniszczone.

- Doszło do zderzenia samochodu osobowego marki Dacia z dwoma skuterami. Dwóch kierowców jednośladów badanych jest w karetkach. Poszkodowani są przytomni, ale odnieśli obrażenia. Jeden ze skuterów jest wbity w przód samochodu, drugi mocno połamany - relacjonował reporter. Jak uzupełnił, dwa pojazdy, biorące udział w zdarzeniu, to skutery, którymi prawdopodobnie nie wolno jeździć po drodze ekspresowej.

Ustalenia służb

O zdarzenie zapytaliśmy straż pożarną. - Doszło do niego pod wiaduktem. W wyniku tego zdarzenia dwie osoby zostały poszkodowane i trafiły do szpitala, to kierowcy jednośladów. Działania strażaków i ratowników medycznych nie są już prowadzone, ruch odbywa się normalnie - przekazał po godzinie 13 aspirant Jan Sobków ze straży pożarnej w Wołominie.