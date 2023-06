Pili alkohol i tłukli butelki w pociągu, zaatakowali policjanta. Usłyszeli zarzuty

Trzech mężczyzn zakłócało porządek w pociągu z Warszawy do Wołomina. Interweniował wobec nich policjant wracający ze służby. Został zaatakowany. Gdy pociąg dojechał do stacji w Zielonce, wsparcia udzieliła mu jego żona, również policjantka.

Jak poinformowała w komunikacie Monika Kaczyńska z Komendy Powiatowej Policji w Wołominie, do zdarzenia doszło pod koniec maja. "Policjant wydziału kryminalnego wracał do domu pociągiem z Wołomina do Warszawy. W przedziale kolejowym trzech mężczyzn jadących w tym samym kierunku zaczęło zakłócać porządek publiczny" - wyjaśniła Kaczyńska. Mężczyźni mieli głośno się zachowywać, pić alkohol i tłuc butelki.