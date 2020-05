Policja: wypożyczył mustanga, by z kolegami rozebrać go na części

Wszystko zaczęło się od zgłoszenia, które dotarło do funkcjonariuszy z komisariatu w Zielonce. Dotyczyło ono kradzieży samochodu z jednego z osiedlowych parkingów w tej miejscowości. To tam 21-letni mężczyzna zostawił, tak przynajmniej twierdził, wartego blisko 240 tysiące złotych forda mustanga. Pojazd pochodził z wypożyczalni.

- Jak ustalili kryminalni, 21-latek miał "wystawić" pojazd wraz z kluczykiem do kradzieży, w co zaangażował się 23-latek oraz 28- i 30-latek - relacjonuje Tomasz Sitek, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Wołominie. W efekcie, w krótkim czasie doszło do zatrzymania 21-latka, który wypożyczył samochód oraz jego 23-letniego kolegi.