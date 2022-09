Kradł rowery przypięte przy stacjach kolejowych i sprzedawał. Wpadł przez monitoring

"Kradł jednoślady ze stacji kolejowych"

Śledczy ustalili, że mężczyzna ukradł osiem rowerów na terenie powiatu wołomińskiego, a także powiatów sąsiednich. 35-latek przyznał się do kradzieży. - Prawdopodobnie był to jego sposób zarobkowania. Kradł jednoślady ze stacji kolejowych. Rowery były pozostawione tam przez właścicieli i przypięte linkami zabezpieczającymi do stojaków miejskich. Złodziej, za pomocą kluczyków od zapięć rowerowych otwierał zabezpieczenia, a następnie odjeżdżał jednośladem. Później wystawiał rowery na portalach społecznościowych i sprzedawał przypadkowym osobom - wskazała rzeczniczka wołomińskich policjantów.