Ratusz zapowiada Zieloną Wizję Warszawy. "Chodzi o to, żeby walczyć z kryzysem klimatycznym"

Ratusz zapowiedział opracowanie Zielonej Wizji Warszawy, czyli planu, w którym znajdą się pomysły na redukcję emisji gazów cieplarnianych wraz ze sposobem ich realizacji i kosztorysem. - Będą to inwestycje w zakresie zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii, a także te związane z poprawą jakości powietrza czy zrównoważonym transportem - zapowiedziała dyrektorka koordynatorka ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni stolicy.

- Nie może być skutecznej walki z ociepleniem klimatycznym, jeżeli miasta nie wezmą na siebie części odpowiedzialności, dlatego, że to miasta zużywają większość energii i są odpowiedzialne za produkowanie większości emisji. Chciałem zadeklarować dzisiaj dążenie do neutralności klimatycznej do 2050 roku i budowanie odporności miasta na zmiany klimatu - poinformował prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Jak wskazał, Warszawa jest jedynym miastem w tej części Europy, która należy do organizacji C40. - To organizacja skupiająca 100 miast na świecie, które są najbardziej ambitne, jeśli chodzi o walkę z kryzysem klimatycznym - zwrócił uwagę Trzaskowski i zastrzegł, że przystąpienia do takiego planu nie wynika ze zobowiązań ze strony rządu, ani żadnych ustaw - miasto podjęło je dobrowolnie. - W poczuciu odpowiedzialności za nasze miasto, kraj, i świat, a także jako członek wspólnoty międzynarodowej - zaznaczył prezydent.

Wyjaśnił też, że Zielona Wizja Warszawy to plan działania na rzecz zielonego miasta. - Przy jego pomocy zdefiniujemy sposób osiągniecia celu redukcyjnego i określimy wszystkie inwestycje konieczne do jego realizacji. Określimy też, ile to będzie kosztować. Posiadanie takiego planu ułatwi pozyskiwanie pieniędzy z zewnątrz, z Unii Europejskiej. Mamy też nadzieję, że dzięki temu Warszawa stanie się wzorem dla innych miast w Polsce. Chodzi o to, żeby walczyć z kryzysem klimatycznym, jest to wyzwanie, które powinniśmy traktować jak najbardziej poważnie - zaapelował Trzaskowski.

Powietrze, źródła energii i transport

Koordynatorka ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni stolicy Justyna Glusman podała z kolei, jakich kwestii dotyczyć będzie Zielona Wizja Warszawy: - Będą to inwestycje w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej miasta, zwiększania udziału odnawialnych źródeł energii, bilansie energetycznym miasta, ale także te związane z poprawą jakości powietrza, gospodarką odpadami czy zrównoważonym transportem.

Jej zdaniem, w kwestii transportu, wszystkie miasta powinny dążyć do elektryzacji transportu. - Warszawa ma jedno z największych zamówień w Europie na autobusy elektryczne, rozbudowujemy sieć metra i nie rezygnujemy z rozbudowy tramwaju. Ale dzięki analizom, które poprzedzą plan będziemy wiedzieć, jakie dokładnie wartości wynikają z realizacji tych inwestycji. Część zieleni nie podlega miastu, więc będziemy dążyć do wypracowania zgody ze spółkami rządowymi, z samym rządem, na jakąś wspólną strategię redukcji emisji, ale niektóre działania jak na przykład termomodernizacja budynku to są działania, które będziemy realizować jako miasta, ale we współpracy z podmiotami prywatnymi, współdzielniami mieszkaniowym - mówiła Glusman.

Podkreśliła przy tym, że bardzo dużą wartością tego planu, jest to, że w ten sposób urzędnicy dowiedzą się, jaką dokładnie ilość gazów redukują dzięki danym działaniom.

"Niezwykle ważnym elementem tych prac jest współpraca z mieszkańcami" Urząd Miasta Warszawy

Miasto zapowiada konsultacje z mieszkańcami

Pierwszym krokiem ma być diagnoza tego, w jakiej sytuacji miasto znajduje się obecnie, czyli analiza kontekstu formalno-prawnego. - Na tej podstawie zdefiniujemy priorytety, a następnie przygotowujemy kierunki przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Kolejnym korkiem będzie przygotowanie średnio i długofalowych działań miasta, aby te cele zrealizować. Planujemy zakończyć prace w grudniu 2021 roku. Wtedy przedstawimy plan działania - raport na temat Zielonej Wizji Warszawy - powiedziała dyrektorka.

Zadeklarowała też, że Warszawa, przy przygotowywaniu planu, będzie współpracować z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorstwami. - Będzie się ona odbywać między innymi dzięki warsztatom, które będą częścią przygotowań. Chcemy wspólnie wypracować ten program i chcemy, aby była to wspólna wizja zielonego miasta, którą będziemy wdrażać razem z mieszkańcami - stwierdziła Glusman.

Jednak konkretne założenia jak miasto będzie konsultować się z mieszkańcami nie są znane. Na razie wiadomo tylko, że odbędą się cztery warsztaty, a pierwszy z nich najprawdopodobniej online ze względu na pandemię.

