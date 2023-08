Kolejarze podają wstępne przyczyny wykolejenia się pociągu w Zgierzu

Pasażerowie wyprowadzeni z wagonów

Jak przekazywała wówczas Justyna Moskalewicz-Aderek z biura prasowego PKP Intercity pociąg jadący z Płocka do Katowic wyjechał ze stacji w Zgierzu o godzinie 7.30. Podała, że do zdarzenia doszło niedługo potem, na torze numer 1, kiedy pociąg "Chemik" opuszczał stację. Z torów wypadł trzeci wagon, do wykolejenia doszło jedną osią, nie doszło do przewrócenia.