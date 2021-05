Obywatelskie zatrzymanie burmistrza. Sprawę wyjaśnia policja

Wszystko wszystko rozegrało się w piątkowy wieczór na ulicy 15. Pułku Piechoty "Wilków" w Żelechowie. Na tvnwarszawa.pl opisywaliśmy, że na udostępnionym w sieci nagraniu widać, jak do stojącego na środku jezdni auta podchodzi kilka osób. Według relacji lokalnych mediów kierowcą był burmistrz Żelechowa Łukasz Bogusz. - Panie burmistrzu, niech pan wyłączy silnik. Ja pana odwiozę do domu – mówi młody mężczyzna, zbliżający się do drzwi kierowcy. Mężczyzna w aucie odpala silnik i próbuje cofać. Wtedy podchodzi do niego kolejna osoba, która zabiera mu kluczyki.