Zatrzymali auto burmistrza, bo podejrzewali, że jest pod wpływem. Doszło do szarpaniny. "Wyrażam ubolewanie"

Z nagrania wynika, że wszystko rozegrało się w piątkowy wieczór na ulicy 15 Pułku Piechoty "Wilków" w Żelechowie. Do stojącego na środku jezdni auta podchodzi kilka osób. Widać też, że na przeciwko stoi inny samochód, jadący wcześniej w przeciwnym kierunku. - Panie burmistrzu, niech pan wyłączy silnik. Ja pana odwiozę do domu - mówi młody mężczyzna, zbliżający się do drzwi kierowcy. Mężczyzna w aucie odpala silnik i próbuje cofać. Wtedy podchodzi do niego kolejna osoba, która zabiera mu kluczyki.

Według relacji lokalnych mediów kierowcą był burmistrz Żelechowa Łukasz Bogusz. Z kolei portalu egarwolin.pl podaje, że do domu ostatecznie odwiózł go strażak miejscowej OSP. Sprawa została też zgłoszona na policję.

Policjanci nie zastali nikogo na miejscu zdarzenia

Wyjaśnia też, że policjanci zadzwonili do osoby zgłaszającej to zdarzenie. - Zgłaszający oświadczył, że znajduje się we własnym domu i telefonowała na prośbę osób, które miały widzieć to zdarzenie, ale on tych osób nie zna. Stwierdził też, że osobiście nie widział tego kierującego, który miał być pod wpływem alkoholu - zaznacza Pychner. - Dla pewności funkcjonariusze opatrolowali pobliski teren, ale nie zauważyli niczego podejrzanego - dodaje.