Wyciągnęli go z wody i długo reanimowali. Młody mężczyzna zmarł w szpitalu 

Zmarł mężczyzna, który w niedzielę topił się na Jeziorze Zegrzyńskim. Z wody wyciągnęli go ratownicy. Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Mężczyzna trafił do szpitala, ale jego życia nie udało się uratować.

Do zdarzenia doszło około godziny 13 w Zegrzu. Jak dowiedział się Artur Węgrzynowicz z tvnwarszawa.pl, około 30-letni mężczyznę, który nagle zniknął pod wodą. - Został wyłowiony i przetransportowany łodzią do Legionowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, był reanimowany na brzegu - opisał początkowo Węgrzynowicz.

Skok z łodzi lub z pomostu

Później ustalił więcej szczegółów. - Według osoby zgłaszającej mężczyzna wyskoczył z łodzi, kiedy ta docierała do portu. Już nie wypłynął. Prawdopodobnie miał sprawdzić, czy z łodzią wszystko w porządku. Pojawiła się też druga wersja, mówiąca o skoku z pomostu - relacjonował nasz reporter.

Zaznaczył, że pierwsi na miejscu byli ratownicy z Legionowskiego WOPR, którzy podjęli na łódź nieprzytomnego mężczyznę i rozpoczęli reanimację. - Na miejsce wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, jednak nie mógł on wylądować w miejscu akcji, dlatego ratownicy przetransportowali poszkodowanego łodzią do bazy legionowskiego WOPR, gdzie znajduje się lądowisko. Cały czas go reanimowali - poinformował Węgrzynowicz.