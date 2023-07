W związku z trwającym sezonem wakacyjnym policjanci apelują o zachowanie bezpieczeństwa i ostrożności. Przypominają, żeby nie łączyć wypoczynku nad wodą z piciem alkoholu, bo może skończyć się to tragedią. Alkohol zaburza ocenę własnych możliwości pływackich.

Morze, jeziora, stawy, rzeki czy kąpieliska to popularne miejsca do wypoczynku, zwłaszcza w wakacje. Policja apeluje jednak, że woda, nawet najspokojniejsza, może stać się niebezpiecznym, groźnym żywiołem, szczególnie w połączeniu z alkoholem.

Od początku wakacji, czyli od 24 czerwca do 13 lipca w Polsce utonęło już 47 osób. "Co prawda jest to mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, kiedy było ich 64, ale każde utonięcie to ogromna tragedia" - podkreślają policjanci w komunikacie. Do utonięć osób dochodzi niemalże każdego dnia. Podczas trwających wakacji jedynie 6 i 13 lipca nie odnotowano utonięć osób.

Spośród 47 osób, które utonęły, aż 11 przed zdarzeniem spożywało alkohol. Z kolei w 2022 roku na terenie kraju utonęło 419 osób, w tym w 107 przypadkach osoby przed wejściem do wody spożywały alkohol.

"Alkohol i woda to niebezpieczne połączenie"

"Pamiętajmy, że alkohol i woda to niebezpieczne połączenie. Nigdy nie wchodźmy do wody po spożyciu alkoholu. W związku z prognozowanymi wysokimi temperaturami podczas najbliższych dni, które będą zachęcały do korzystania z atrakcji wodnych, apelujemy o zachowanie bezpieczeństwa nad wodą, rozwagę i odpowiedzialność zwłaszcza podczas korzystania z kąpieli" - apelują funkcjonariusze.

Jak wyjaśniają alkohol zaburza ocenę własnych możliwości pływackich, powoduje upośledzenie koordynacji ruchowo-wzrokowej, opóźnia czas reakcji, skłania do brawury, osłabia organizm, a przede wszystkim za bardzo dodaje odwagi, która zazwyczaj kończy się tragedią.

Przypominają również, że prowadzenie obiektów pływających, takich jak kajak, żaglówki, czy rower wodny w stanie po użyciu alkoholu jest wykroczeniem zagrożonym karą grzywny, na podstawie art. 35 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych. Natomiast prowadzenie w ruchu wodnym pojazdów mechanicznych, czyli tych wyposażonych w poruszający je silnik, np. skuter wodny w stanie w stanie po użyciu alkoholu jest wykroczeniem zagrożonym karą aresztu albo grzywny nie niższej niż 2 500 złotych (art. 87 kodeksu wykroczeń); a w stanie nietrzeźwości jest przestępstwem zagrożonym karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 (art. 178a kodeksu karnego).

Ważne numery alarmowe

Mundurowi apelują, by wybierając się nad wodę pamiętać o numerach alarmowych. Pierwszy to 112, czyli numer alarmowy, bezpłatny i dostępny na terenie całej Unii Europejskiej zarówno z telefonów stacjonarnych, jak i komórkowych. Co ważne numer alarmowy 112 można wybrać nawet w telefonie bez karty SIM.

Drugim z ważnych numerów jest 601 100 100, czyli numer alarmowy koordynacji ratownictwa wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (WOPR).

Autor:mg/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl