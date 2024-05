19-latek zginął w wypadku. Kierowca był pijany, trafił do aresztu

21-letni kierowca trafił na dwa miesiące do aresztu. Spowodował wypadek, w wyniku którego zginął 19-latek - poinformowała rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu Ilona Cichocka. Jak się okazało, 21-latek miał 1,3 promila alkoholu w organizmie. Grozi mu do 12 lat więzienia.

Do wypadku doszło we wtorek w Zarębach. - 21-letni mieszkaniec powiatu przasnyskiego, kierując bmw, stracił panowanie nad pojazdem, zjechał do przydrożnego rowu, gdzie pojazd się wywrócił – przekazała Ilona Cichocka.