Zderzenie łodzi i skutera wodnego. Lądował LPR, ranne dwie nastolatki

Do wypadku doszło nad Zalewem Sulejowskim. Łódka zderzyła się ze skuterem wodnym, w wyniku czego dwie osoby trafiły do szpitala.

Ucierpiały niepełnoletnie dziewczyny

- O godzinie 12:50 wpłynęło do nas zgłoszenie o zderzeniu skutera wodnego z łódką. Na łódce płynęły trzy osoby, na skuterze dwie. Te dwie osoby ze skutera w wyniku zderzenia zostały poszkodowane. Są to niepełnoletnie dziewczyny. Do naszych zadań należało zabezpieczenie miejsca lądowania dla dwóch śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz współpraca z zespołem WOPR, który pierwszy pojawił się na miejscu zdarzenia. Śmigłowce podjęły dziewczyny i przetransportowały je do szpitala. Ranne miały czynności życiowe, ale nie mam więcej informacji na temat ich stanu zdrowia - powiedział strażak.