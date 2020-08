Kontrola po wypadku w parku wodnym. "Noga dziecka nie mogła zostać zassana"

Nadzór budowlany skontrolował park wodny w Zalesiu Górnym, gdzie w weekend doszło do wypadku z udziałem 11-latka. Wyniki kontroli wskazują, że noga dziecka nie mogła zostać zassana przez rurę znajdującą się w ścianie basenu, ponieważ nie była połączona z żadnym urządzeniem ssącym. Właściciel obiektu został wezwany do zabezpieczenia jej otworu.

Do wypadku w parku wodnym doszło w sobotę po południu. Noga 11-latka utknęła w otworze, który początkowo opisywany był jako odpływ pompy bądź basenowego filtra. Chłopiec przez kilka minut był uwięziony pod wodą. Udało się go wydostać, po czym przewieziono go do jednego z warszawskich szpitali.