Policjanci zablokowali most. Odzyskali auta warte 160 tysięcy złotych

Zablokowali ulicę

Policjanci szacują wartość skradzionych aut na 160 tysięcy złotych. - Zatrzymani mężczyźni, w wieku od 23 do 29 lat, to mieszkańcy Warszawy. Jeden z nich jest znany policji, poszukiwany był właśnie listem gończym w celu doprowadzenia do Zakładu Karnego w celu odbycia kary siedmiu miesięcy pozbawienia wolności za paserstwo. Drugi z kolei, jak się okazało, kierował samochodem, mimo orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów – przekazuje rzecznik.