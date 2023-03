Przez most na Wiśle tylko po jednej nitce

"Ruch w obu kierunkach będzie się odbywał jezdnią w stronę Warszawy, w zmiennym przekroju 2+1, co powinno zminimalizować utrudnienia. Analogiczne rozwiązanie wprowadzono już na wysokości Czosnowa w rejonie ul. Pańskiej (Czosnów-Dębina)" - poinformowała w komunikacie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Kierunek wskażą sygnalizatory

Drogowcy przekazali, że nad jezdnią umieszczone są sygnalizatory wskazujące organizację ruchu na pasach. "Tak jak w tunelu drogowym, wyświetlona zielona strzałka nad pasem ruchu oznaczać będzie możliwość korzystania z niego. Czerwony krzyżyk to zakaz ruchu" - wskazała GDDKiA.

"Codziennie w godzinach 11-12 i 23-24, podczas zmian oznakowania kierunków jazdy, ruch może odbywać się po jednym pasie ruchu dla każdego z kierunków" - zastrzegła dyrekcja. Na odcinku ze zmienioną organizacją ruchu obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h.

S7 poszerzona do trzech pasów

Zgodę na rozbudowę trasy S7 na odcinku Modlin-Czosnów GDDKiA uzyskała w sierpniu. Wykonawca zastąpi dotychczasową dwupasmówkę nową jezdnią z trzema pasami ruchu. Dodatkowo rozbudowane zostaną dwa istniejące węzły drogowe: Modlin i Błonie. Poszerzony zostanie także most na Wiśle w Zakroczymiu, który będzie miał po trzy pasy ruchu w każdym kierunku. Wybudowany zostanie tam też chodnik (na nitce obiektu w kierunku Warszawy) i ścieżka rowerowa (po stronie mostu w kierunku Gdańska).

Zgodnie z kontraktem inwestycja powinna zostać ukończona do końca 2023 roku. Okazuje się jednak, że termin może nie zostać dotrzymany. "Wykonawca złożył roszczenia, w których oczekuje wydłużenia czasu na ukończenie oraz dodatkowych środków finansowych. Dotyczą one między innymi długotrwałej procedury uzyskiwania decyzji ZRID. Jeśli wykonawca uzasadni, że w czasie realizacji nastąpiły okoliczności, na które nie miał wpływu, a uniemożliwiły prowadzenie robót, to termin ukończenia może zostać przesunięty" - informowała jeszcze w ubiegłym roku GDDKiA.