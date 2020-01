Zadzwoniła i powiedziała, że potrzebuje "na adwokatów". 94-latka wysłała ponad 90 tysięcy złotych

94-latka z Warszawy przekazała oszustom ponad 90 tysięcy złotych. Paczkę z gotówką przejęli funkcjonariusze z Centralnego Biura Śledczego Policji i zatrzymali 47-latka, do którego miała trafić. Oszczędności wróciły do właścicielki.

Do 94-letniej mieszkanki Warszawy zadzwoniła kobieta podająca się za jej córkę i poinformowała, że ma problemy, znajduje się w sądzie i pilnie potrzebuje pieniędzy "na adwokatów". Oszustka zdobyła zaufanie pokrzywdzonej i przekonała ją do przekazania pieniędzy, instruując jednocześnie jak je przygotować i komu oddać.

Zatrzymano mężczyznę

- Czynności podjęte przez policjantów warszawskiego CBŚP, doprowadziły do ustalenia adresata paczki zawierającej wyłudzone pieniądze. Jak się okazało, przesyłka miała zostać dostarczona do 47-letniego mieszkańca województwa śląskiego. Błyskawiczne działania oraz współpraca z policjantami z Katowic doprowadziły do zatrzymania mężczyzny podczas odbioru paczki. Wówczas odzyskano również pieniądze pokrzywdzonej. Podejrzany nie spodziewał się zatrzymania i był całkowicie zaskoczony akcją funkcjonariuszy - przekazała Iwona Jurkiewicz z Centralnego Biura Śledczego Policji.