Zabrakło mu jednego dnia, by odzyskać prawo jazdy. Straci je na dłużej, bo jechał po alkoholu

Do zatrzymania 29-latka doszło w miniony poniedziałek w miejscowości Gąsocin, gdzie działania prowadzili policjanci z ciechanowskiej Grupy SPEED. Funkcjonariusze zatrzymali tam do kontroli kierującego volkswagenem.

Przekroczył prędkość w terenie zabudowanym

- Badanie stanu trzeźwości 29-letniego mieszkańca powiatu ciechanowskiego wykazało, że wsiadł on za kierownicę w stanie po spożyciu alkoholu. Ponadto, po sprawdzeniu w bazach danych, wyszło na jaw, że mężczyzna zlekceważył decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy za przekroczenie prędkości w obszarze zabudowanym - przekazała we wtorek rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie asp. Magda Zarembska.

Straci prawo jazdy minimum na pół roku

Przypomniała, że stan po spożyciu alkoholu to wykroczenie. - 29-latek przekroczył dolną granicę zawartości alkoholu w organizmie, którą wskazują przepisy - wyjaśniła.

Zgodnie z art. 87 Kodeksu wykroczeń, kto kieruje pojazdem, gdy stężenie alkoholu we krwi zawiera się między 0,2 i 0,5 promila (od 0,1 mg/l do 0,25 mg/l w wydychanym powietrzu) podlega karze aresztu, grzywny do pięciu tysięcy złotych i zatrzymaniu prawa jazdy.