Zburzona zabytkowa willa pod Warszawą. Urzędnicy zawiadomili prokuraturę

Zawiadomienie do prokuratury złożyli mazowiecki konserwator zabytków oraz Urząd Miasta w Ząbkach pod Warszawą. Chodzi o zburzenie ponad stuletniej willi Ronikierów. Obie instytucje prowadzą spór o to, pod czyją ochroną był budynek.

"Konserwator otrzymał wszelką możliwą dokumentację"

"Sprawa jest o tyle zaskakująca, że jeszcze w dniu 13 czerwca 2023 roku burmistrz miasta Ząbki skierowała do MWKZ pismo informujące o nabyciu spadku przez spadkobierców podając sygnaturę akt, co umożliwiłoby wpisanie willi Ronikiera do rejestru zabytków, której postępowanie w tej sprawie zostało zawieszone ze względu na brak możliwości ustalenia spadkobierców przez konserwatora. Konserwator otrzymał wszelką możliwą dokumentację pozwalającą na dokończenie postępowania w sprawie wpisu willi Ronikiera do rejestru zabytków" - napisano w oświadczeniu.