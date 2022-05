Zadał trzy ciosy w głowę, ofiarę zostawił w łóżku, siekierę wyrzucił przy centrum handlowym i poszedł do pracy

Lokator domu w Ząbkach wieczorem znalazł w łóżku obcego, zakrwawionego mężczyznę. 31-latek nie żył, ślady wskazywały na morderstwo. Tego samego dnia śledczy zatrzymali drugiego lokatora domu. 43-latek przyznał się do zabójstwa i w czasie wizji lokalnej wskazał narzędzie zbrodni - siekierę.

Prokuratura rejonowa w Wołominie prowadzi śledztwo w sprawie zabójstwa 31-letniego mężczyzny. O zbrodnię podejrzany jest 43-latek. Nie było trudno do niego dotrzeć - ciało ofiary zostało znalezione w jego łóżku w domu w Ząbkach.

Znali się, 31-latek odwiedził w domu 43-latka

- 43-latek przyznał się do zabójstwa, wziął udział w eksperymencie procesowym - mówi nam prokurator Katarzyna Skrzeczkowska, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Warszawa Praga.

Z ustaleń śledztwa wynika, że ofiara i sprawca znali się. 31-latek odwiedził 43-latka w domu w Ząbkach. Tam posprzeczali się, prokuratora nie ujawnia, o co. - Podejrzany zadał 31-latkowi cios siekierą w głowę, a gdy tamten upadł na łóżko, jeszcze dwa ciosy w głowę. Nie próbował mu pomóc, nie zawiadomił pogotowia, co świadczy o tym, że działał z zamiarem pozbawienia życia 31-latka. Zostawił go w takim stanie i wyszedł - relacjonuje prokurator.