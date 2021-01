Zabójstwo właściciela warzywniaka. Policja apeluje o przekazanie nagrań z rejestratorów

Po zabójstwie właściciela warzywniaka w Ząbkach, policja zwraca się z apelem do kierowców o przekazanie nagrań z rejestratorów. Ma to pomóc w znalezieniu sprawcy.

Do ataku na 67-letniego właściciela sklepu doszło przy ulicy Powstańców w Ząbkach. Brutalnie pobity mężczyzna w wyniku odniesionych obrażeń zmarł w szpitalu. Jak mówiła policja, został zaatakowany we własnym sklepie - warzywniaku .

Poszukiwanie sprawcy

W poniedziałek Komenda Stołeczna Policji poinformowała, że w związku z zabójstwem zwraca się z prośbą do kierujących o przekazanie nagrań z rejestratorów umieszczonych w pojazdach, które poruszały się 10 stycznia między innymi ulicami Powstańców, Maczka, Złota i Podleśną w godz. 17-19.

"Nagrania można przekazać bezpośrednio do Wydziału do Walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw Komendy Stołecznej Policji (tel. 477236559) lub do najbliższej jednostki policji, wskazując na komórkę prowadzącą sprawę" - napisała na Twitterze KSP.