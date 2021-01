Tragiczny finał imprezy sylwestrowej. Nie żyje 23-latek ugodzony nożem

1 stycznia w godzinach porannych policjanci z Ząbek zostali powiadomieni telefonicznie, że na klatce schodowej jednego z budynków leży nieprzytomny mężczyzna z raną klatki piersiowej. Po chwili na miejscu zjawili się funkcjonariusze i ratownicy medyczni, którzy przetransportowali rannego do szpitala. Tam, pomimo wysiłków lekarzy, ranny zmarł.

- Zebrane na miejscu przez policjantów ślady wskazywały, że mogło dojść do przestępstwa. Funkcjonariusze od razu przystąpili do działań. Zebrane przez nich informacje wskazywały, że zmarły 23-latek, uczestnicząc wcześniej w imprezie sylwestrowej w jednym z mieszkań, wdał się na balkonie w sprzeczkę słowną z lokatorem z innego mieszkania - poinformował we wtorek Tomasz Sitek z Komendy Powiatowej Policji w Wołominie.