Zaparkował w niedozwolonym miejscu. Strażacy utknęli, jadąc do pożaru

Choć przebudowa Anielewicza zakończyła się pół roku temu, przejazd wciąż utrudniają pozostawione tam skrzynki energetyczne. Wszystko przez to, że firma odpowiedzialna za projekt ścieżki rowerowej, wciąż nie przygotowała jego korekty. - Musimy się w to zaangażować, bo trwa to za długo, jak na skalę problemu - przyznaje rzecznik Zarządu Dróg Miejskich.