Napad na warzywniak w Ząbkach. Właściciel nie żyje, policja szuka sprawcy

Policja poszukuje sprawcy napadu na stoisko z warzywami w Ząbkach. Jego właściciel trafił do szpitala, ale nie udało się go uratować.

Do napadu doszło przy ulicy Powstańców w Ząbkach. Policja otrzymała zgłoszenie w niedzielę. - Mężczyzna został zaatakowany we własnym sklepie. Został przewieziony do szpitala. Po kilku godzinach otrzymaliśmy informację ze szpitala, że poszkodowany zmarł. Policjanci z komisariatu w Ząbkach oraz funkcjonariusze wydziału kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Wołominie prowadzą czynności w tej sprawie - informuje Tomasz Sitek, oficer prasowy wołomińskiej policji.