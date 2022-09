Strażacy ochotnicy ćwiczyli dużą akcję ratunkową. "Zderzenie autokaru z dwoma samochodami osobowymi"

Autokar z młodzieżą na boku, dwa rozbite auta osobowe i niemal 30 poszkodowanych - to scenariusz sobotnich ćwiczeń ratowniczych. Organizowali je strażacy ochotnicy z Ząbek i Ładzynia. Zanim na dobre rozpoczęli szkolenie spotkał ich problem... dojazd do miejsca akcji blokowały auta okolicznych mieszkańców.

Trenowało ponad 30 strażaków

Nasz reporter opisuje, że w trakcie akcji strażacy używali narzędzi hydraulicznych, by mieć dostęp do pozorantów. - Scenariusz zakładał też lądowanie śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, ale realnie do niego nie doszło - zaznacza. W celu udzielania pierwszej pomocy rozstawiony został namiot ratowniczy.

Wozy strażackie miały problem z dojazdem

Ćwiczenia miały rozpocząć się o godzinie 10. Zanim do tego doszło, strażacy musieli zmierzyć się z realnym problemem. - Uwagę organizatorów zwróciło to, że wozy strażackie mogą mieć problem z dojazdem na teren MOSiR-u. Wzdłuż prowadzącej do niego ulicy, po jednej stronie, stały zaparkowane samochody. Pojedyncze pojazdy kierowcy pozostawili także po drugiej stronie ulicy, co powodowało, że było ciasno, zwłaszcza na zakrętach. Jeden z samochodów był też zaparkowany w świetle bramy wjazdowej na teren ośrodka - relacjonuje Węgrzynowicz.