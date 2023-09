Wypadek na zlocie aut elektrycznych. Podczas wyścigu kierowca potrącił fotografa

W podwarszawskich Ząbkach, podczas wyścigu, który zorganizowano w ramach Zlotu Samochodów Elektrycznych, doszło do wypadku. Kierowca jednego z aut nie wyhamował na mecie i staranował fotografa. Mężczyzna z otwartym złamaniem nogi trafił do szpitala.

W niedzielę w Ząbkach odbył się EKO Zlot, siódmy zlot samochodów elektrycznych, hybrydowych i wodorowych. W programie znalazły się m.in. też wyścigi na 1/8 mili "samochody elektryczne kontra samochody spalinowe". W zapowiedzi wydarzenia w mediach społecznościowych można przeczytać, że udział może wziąć każdy, a jazdę zaplanowano na "zamkniętym i profesjonalnie przygotowanym odcinku jezdni". W praktyce były to plastikowe ograniczniki (wypełnione wodą) i metalowe barierki ustawione wzdłuż trasy wyścigu i na jego mecie.

Niestety podczas jednego z wyścigów doszło do wypadku. - Torem wyścigu na 1/8 mili była ulica Traugutta w Ząbkach. Pojazd, który się rozbił to model, dysponujący napędem o mocy 1000 koni mechanicznych, a do 100 kilometrów na godzinę, według danych producenta, rozpędza się w dwie sekundy. Kierowca tego samochodu - jak wynika z relacji świadków - pod koniec prostej próbował wyhamować, jednak zabrakło miejsca i przodem uderzył w barierkę oraz ogrodzenie, potrącając fotografa. Drugi pojazd zdążył wyhamować - relacjonuje Artur Węgrzynowicz, reporter tvnwarszawa.pl.