Zaatakowali podczas akcji rozdawania posiłków ubogim. Policja zatrzymała ostatniego podejrzewanego o atak

O zatrzymaniu poinformowali stołeczni funkcjonariusze na Twitterze. "Policjanci z Komendy Rejonowej Warszawa I zatrzymali trzeciego z mężczyzn, podejrzanych o zaatakowanie aktywistów z grupy Food Not Bombs, podczas rozdawania jedzenia bezdomnym. Dzisiaj dalsze działania śledczych" – czytamy w komunikacie.

Jak dodał Sylwester Marczak, rzecznik prasowy Komendy Stołecznej Policji, do zatrzymania doszło w poniedziałek wieczorem na warszawskim Ursynowie. - Mężczyzna trafi do prokuratury, która prawdopodobnie skieruje wniosek aresztowy do sądu - powiedział.