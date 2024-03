Za niecały miesiąc wybory samorządowe. Co trzeba wiedzieć

7 kwietnia odbędą się wybory samorządowe w całej Polsce. Liczy się każdy głos. Dlatego tak ważne jest, aby sprawdzić swoje dane w Centralnym Rejestrze Wyborców, a także upewnić się, gdzie znajduje się twój lokal do głosowania.

Każdy, kto stale mieszka w Warszawie, ale nie jest zameldowany na pobyt stały, też ma prawo do głosu w stolicy. W tym celu musi złożyć odpowiedni wniosek. W dniach 25-28 marca 2024 r. wydłużone będą godziny pracy urzędu w sprawach wyborczych (8.00-18.00).

Zmiana miejsca głosowania

Głosowanie korespondencyjne

Zamiar głosowania korespondencyjnego można zgłosić do dnia 25 marca 2024 r. komisarzowi wyborczemu w Warszawie. .

Głosowanie przez pełnomocnika

Głosowanie to powstało z myślą o osobach, które z racji wieku (najpóźniej w dniu głosowania ukończone 60 lat) lub niepełnosprawności (o znacznym lub umiarkowanym stopniu) nie mogą samodzielnie udać się w dniu wyborów do lokalu wyborczego.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania możesz złożyć do 29 marca 2024 r. w Delegaturze Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w Dzielnicy m.st. Warszawy właściwej ze względu na miejsce stałego zamieszkiwania.

Transport do lokali wyborczych

Osoby z niepełnosprawnościami poruszające się na wózkach mogą zgłaszać potrzebę przewozu specjalistycznego od 25 marca do 4 kwietnia 2024 r. w godz. od 8.00 do 16.00 pod numerami telefonów (22) 298 59 00 lub 720 915 300 lub na adres mailowy: bus@specjaltrans.pl.Transport samochodami dostosowanymi do przewozu osób na wózkach będzie realizowany przez firmę Usługi Transportowe Marek Włastowski.