Z galerii zniknął obraz. Pracownik naszkicował podejrzanego

Policja: 59-latek wyjaśnił, że obraz wyjątkowo mu się spodobał

Mężczyzna został zatrzymany we wtorek rano. - W trakcie przesłuchania przyznał się do tej kradzieży. Wyjaśnił, że obraz wyjątkowo mu się podobał. Korzystając z nieuwagi personelu galerii, odkleił go ze ściany i schował do torby, po czym zaniósł do swojego mieszkania - relacjonuje policjantka.