Złodzieje siekier zatrzymani

Mężczyźni po wejściu do pawilonu zachowywali się podejrzanie, co wzbudziło czujność wśród pracowników, którzy obserwowali ich poczynania. - Szybko okazało się, że dwaj mieszkańcy powiatu legionowskiego nie przyszli na zakupy, a w weszli do sklepu z zamiarem kradzieży siekier, które chowali do torby i pod ubrania za paski do spodni - powiedział nadkom. Damian Wroczyński, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie.