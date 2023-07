Gehenna 80-latki. Policja: znęcał się nad babcią, zabierał jedzenie, zniszczył jej telefon

"W rodzinie wszyscy się go bali i byli bezradni"

Policjanci przekazali, że mimo strachu i cierpienia 80-latka tłumaczyła: "to mój wnuk, też człowiek, musi jeść". - To pokazuje jak wielką miłością obdarzała wnuka, a ten odpłacał się ogromnym bólem. Nie doceniał również tego, że w domu w którym mieszka są dobre warunki. Nie chciał się wyprowadzić choćby do swojej matki, ponieważ tam nie było wygodnej toalety. W rodzinie wszyscy się go bali i byli bezradni. Z tak brutalnym traktowaniem członka rodziny policjanci już dawno się nie spotkali - przyznał Damian Wroczyński. I dodał, że jego kolegom brakował słów, by opisać domowy horror seniorki.