Molestował i upijał ucznia, pokazywał mu pornografię. Ksiądz skazany

Założył drużynę harcerską

W 2021 roku prokuratura postawiła Łukaszowi R. zarzuty przestępstw seksualnych popełnionych na szkodę małoletniego poniżej 15. roku życia. Kuria miała zakazać księdzu dalszej pracy duszpasterskiej z dziećmi. Mimo tego, jak ustaliła wówczas reporterka "Faktów" TVN Katarzyna Górniak, ksiądz miał brać wówczas udział w publicznych obchodach Narodowego Święta Niepodległości i we mszy, za co miał zostać "dodatkowo upomniany" i "zdyscyplinowany do tego, żeby jednak przestrzegał tego, co zostało mu nakazane".