Uderzył w latarnię i dachował. To rondo nie wybacza pijanym kierowcom

Na rondzie w Wyszkowie (Mazowieckie) kierowca skody stracił panowanie nad samochodem, uderzył w latarnię i dachował. Policja podała, że 28-latek był pijany, podobnie jak jego pasażerowie. Ze zderzenia wyszli bez szwanku. To nie pierwsze tego typu zdarzenie w tym miejscu.

- Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 28-letni kierowca skody, wjeżdżając na rondo od strony ul. Tadeusza Kościuszki, a następnie zjeżdżając ze skrzyżowania o ruchu okrężnym w kierunku Warszawy, nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, w wyniku czego najechał na wyspę rozdzielającą pasy ruchu i uderzył w słup oświetlenia ulicznego co doprowadziło do dachowania pojazdu - przekazał w komunikacie nadkomisarz Damian Wroczyński z Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie.