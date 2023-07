Ciężarówką przejechał przez środek ronda. Tłumaczył, że zasnął za kierownicą

Do groźnie wyglądającej kolizji drogowej doszło w Wyszkowie na rondzie u zbiegu ulicy Serockiej, Komisji Edukacji Narodowej i Piłsudskiego.

"Zdarzenie mogło mieć bardzo tragiczne skutki"

Zaznaczył, że kierowca był trzeźwy. - Tłumaczył mundurowym, że zasnął za kierownicą. Mieszkaniec powiatu legionowskiego został przewieziony do szpitala. 43-latek może mówić o dużym szczęściu, ponieważ nie został poważnie ranny i po badaniach został wypisany do domu. Na całe szczęście również z naprzeciwka nie jechał żaden pojazd, bo to zdarzenie mogłoby mieć bardzo tragiczne skutki - stwierdził policjant.