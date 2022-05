Odpowie za zabicie żony i teściowej. Przyznał się. Ciała odnaleziono w spalonym domu

czytaj dalej

Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Piotrowi Kaszubskiemu (zgodził się na podawanie danych), zwanemu kiedyś "najmłodszym polskim milionerem". Oskarżonych zostało również 10 innych osób, w tym matka mężczyzny. Chodzi o działalność firm oferujących sprzedaż produktów kosmetycznych, dietetycznych oraz quasi-medycznych. Głównemu oskarżonemu może grozić do 15 lat więzienia. Nie przyznaje się do zarzucanych mu czynów.