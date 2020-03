Wyprawka warszawskiego malucha. Kiedyś rodzice czekali miesiącami, jak jest dziś?

Pod koniec 2018 roku radni miasta zdecydowali o wprowadzeniu nowego wsparcia dla warszawskich rodzin. To wyprawka dla noworodka niezbędna w pierwszych tygodniach życia. Paczka miała trafić do maluchów urodzonych w Warszawie, po 1 kwietnia, a warunkiem jej otrzymania było płacenie podatków w stolicy.

"Od siedmiu do dziesięciu dni"

"W praktyce czas od złożenia kompletnego wniosku do dostarczenia wyprawki wynosi zwykle od siedmiu do dziesięciu dni. W 2019 roku, na początku działania programu wyprawki były dostarczane nawet kilka miesięcy od złożenia wniosku. Opóźnienie w dostarczeniu wyprawki wynikało z przedłużającej się procedury przetargowej. Obecnie wnioski są rozpatrywane i wyprawki są dostarczane na bieżąco" – zapewnia Paweł Rabiej.

Wiceprezydent podtrzymuje też, że co najmniej do 2021 roku ratusz z programu nie zrezygnuje, ponieważ termin obowiązywania umowy z wyłonioną na drodze przetargu firmą ustalony jest do 17.12.2021 roku.

Co znajduje się w wyprawce?

W wyprawce między innymi znajdują się: tak zwany kosz Mojżesza lub pudełko z materacem dla noworodka, ubranka (body, pajacyk, skarpetki, spodenki, czapeczka), kocyk, ręcznik, pielucha wielorazowa z wkładami, zestaw higieniczny w etui (m.in. termometr do ciała, szczotka do włosów, aspirator, cążki, nożyczki, szczoteczka do dziąseł), termometr do kąpieli, gryzak, książeczka i produkty pielęgnacyjne.