Wypadek w Piasecznie, ciężko ranna pasażerka jednego z aut. Zatrzymany kierowca przewozów na aplikację

- Zderzyły się toyota i jeep, kierujący byli trzeźwi. Pasażerka z toyoty oraz kierująca jeepem zostały zabrane do szpitala. Kierowca toyoty to obywatel Tadżykistanu - poinformował Bartłomiej Śniadała ze stołecznej policji. Jak dowiedział się Artur Węgrzynowicz, reporter tvnwarszawa.pl, samochód terenowy uderzył w bok toyoty, której pasażerka z poważnymi obrażeniami została karetką przewieziona do szpitala.

Kierowca zatrzymany

- Został on zatrzymany ze względu na uczestnictwo w zdarzeniu oraz przez to, że jest to obcokrajowiec. Mężczyzna przebywa w naszej jednostce do czasu przeprowadzenia z nim czynności - przekazała Gąsowska. Policjantka uzupełniła, że mężczyzna posiadał dokumenty i nic nie wskazuje na to, by były one nielegalne.