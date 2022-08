Wypadek polskiego autokaru w Chorwacji. Ambasada w Zagrzebiu uruchomiła infolinię

Ambasada RP w Zagrzebiu uruchomiła infolinię + 385 148 99 414, pod którą członkowie rodzin ofiar mogą uzyskać informacje - poinformował rzecznik resortu spraw zagranicznych Łukasz Jasina po wypadku polskiego autokaru w Chorwacji. Według relacji lokalnych służb, pojazd wypadł z drogi i zjechał do rowu na autostradzie A4 w kierunku Zagrzebia. Są ofiary śmiertelne i kilkadziesiąt poszkodowanych osób. Wstępne ustalenia wskazują, że autobus pochodził najprawdopodobniej z Grodziska Mazowieckiego.

W Chorwacji na autostradzie A4 w kierunku Zagrzebia doszło do poważnego wypadku autokaru z Polski. Według ostatnich informacji nie żyje 12 osób, kilkadziesiąt jest rannych. Rzecznik MSZ Łukasz Jasina powiedział w TVN24, że "wszystkie ofiary to polscy obywatele". Służby otrzymały informację o wypadku około godziny 5.40 na 62 kilometrze autostrady A4 w kierunku Zagrzebia między miejscowościami Jarek Bisaszki i Podvorec. Według rzecznika chorwackiej policji Marko Murica, autobus zjechał z drogi i wpadł do rowu.