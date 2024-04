Magdalena Biejat o "największym sukcesie" Lewicy. "Pokazaliśmy to w tej kampanii"

To my mamy pomysł, jak zmieniać Warszawę na lepsze. I to był nasz największy sukces, że pokazaliśmy to w tej kampanii - powiedziała po ogłoszeniu wyników exit poll wyborów samorządowych kandydatka Lewicy i ruchu Miasto Jest Nasze na prezydentkę Warszawy Magdalena Biejat. Współlider Nowej Lewicy, wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty stwierdził, że "wybory samorządowe zawsze były najtrudniejszymi wyborami dla Lewicy". - Tym razem też się takie okazały - dodał.

Od godziny 20 w TVN24 i TVN24 GO trwa wieczór wyborczy.

Podczas wieczoru wyborczego Lewicy po ogłoszeniu wyników exit poll wyborów samorządowych głos zabrała kandydatka na prezydentkę Warszawy Magdalena Biejat.

Z danych sondażu exit poll Ipsos wynika, że w wyborach na prezydenta Warszawy Rafał Trzaskowski (Koalicja Obywatelska) zdobył 59,8 procent głosów. Drugi wynik uzyskał Tobiasz Bocheński (Prawo i Sprawiedliwość) - 18,5 procent. Trzecie miejsce zajęła Magdalena Biejat (Lewica i Ruchy Miejskie), zdobywając 15,8 procent głosów.

Biejat podziękowała Polkom i Polkom, którzy po raz kolejny zagłosowali na Lewicę. - Przedstawiliśmy świetny, kompleksowy program dla Warszawy, który pokazywaliśmy dzień po dniu, z którego - nie bójmy się tego powiedzieć - zrzynali inni kandydaci - oceniła Biejat.

Jak dodała, Lewica w osobie radnych, aktywistów oraz z poziomu parlamentu będzie wykonywać pracę na rzecz Warszawy jeszcze lepiej. - To my mamy pomysł, jak zmieniać Warszawę na lepsze. I to był nasz największy sukces, że pokazaliśmy to w tej kampanii i teraz nie można już tego lekceważyć, bo nasze pomysły na zmianę Warszawy to są pomysły popierane przez tysiące warszawianek i warszawiaków i to zostanie po tej kampanii na pewno - powiedziała.

Magdalena Biejat, Robert Biedroń i Włodzimierz Czarzasty PAP/Rafał Guz

Jak mówiła, głos oddany na nią, a także na kandydatów Lewicy do rad dzielnic i miasta, "to był głos na dostępne mieszkania, na więcej tramwajów, na zielone place". - Od jutra zabieramy się do roboty o lepszą Warszawę - zapowiedziała.

Europoseł Robert Biedroń zaznaczył, że Magdalena Biejat pokazała, "jak zwyciężać mamy". - Królowa jest tylko jedna - podkreślił.

Przyznał, że dla Lewicy wybory samorządowe są "zawsze bardzo trudne" i "niezwykle ważne".

Czarzasty: wybory samorządowe były zawsze najtrudniejsze dla Lewicy

Współlider Nowej Lewicy, wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty stwierdził, że "to były najtrudniejsze wybory dla Lewicy". - Wybory samorządowe zawsze były najtrudniejszymi wyborami dla Lewicy, tym razem też się takie okazały - powiedział.

Dodał, że reprezentowane przez niego ugrupowanie nie jest zadowolone z wyników wyborów do sejmików wojewódzkich, gdzie Lewica - zgodnie z sondażami - zdobyła 6,8 procent głosów. Zwrócił jednak uwagę, że "jutro może się to zmienić". Przypomniał, że podczas niedzieli wyborczej 5,5 roku temu Lewica w wyborach do sejmików według sondaży uzyskała 5,3 proc. głosów. - Kolejnego dnia było to już 6,8 procent - dodał.

Czarzasty: myślę, że w następnych wyborach będziemy mieli prezydentkę Warszawy TVN24

- Myślę, że to, co się dzisiaj stało podczas tych wyborów, będzie wymagało spokojnego przemyślenia. Myślę, że siły demokratyczne muszą ze sobą usiąść i poważnie porozmawiać, gdy zobaczymy, jak się będzie działa sytuacja polityczna w sejmikach - wskazał Czarzasty.

Komentując wyniki sondaży dla wyborów na prezydenta Warszawy, podkreślił, że wynik, jaki osiągnęła kandydatka Lewicy Magdalena Biejat, jest najlepszym, jaki Lewica uzyskała od lat w stolicy.

Czarzasty dodał, że obecnie Lewica powoli będzie się przygotowywać do wyborów europejskich.

Autorka/Autor:pp/ft

Źródło: TVN24