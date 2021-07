Staranował znaki, bramę, altanę, krzewy. Podróż zakończył na budynku, w pionie

W czwartek wieczorem w miejscowości Wykowo w powiecie płockim doszło do nietypowego wypadku. 18-letni kierowca fiata wypadł z drogi, staranował płot posesji, wreszcie uderzył w ścianę budynku gospodarczego, zatrzymując się na nim... pionowo. Jak podaje policja, mężczyzna trafił do szpitala.

"Po dotarciu na miejsce zobaczyliśmy obraz, którego nawet podczas bardzo trudnego założenia na ćwiczeniach byśmy się nie spodziewali" - czytamy we wpisie druhów ze Słupna. Jak opisują dalej, samochód staranował: znaki drogowe, bramę wjazdową, altanę śmietnikową, ogrodzenie, krzewy posadzone wzdłuż ogrodzenia i uderzył w budynek gospodarczy, "zatrzymując się na nim pionowo".

"18-letni kierowca nie dostosował prędkości do warunków"

O zdarzenie z Wykowa zapytaliśmy policję. Jak informuje Marta Lewandowska, oficer prasowa płockiej komendy, informację o zdarzeniu funkcjonariusze otrzymali o godzinie 20.50. - Wstępne ustalenia wskazują na to, że 18-letni kierowca fiata nie dostosował prędkości do warunków drogowych. Zjechał z drogi, uderzył w bramę wjazdową do posesji, przejechał przez ogród i uderzył w budynek gospodarczy - opisuje Lewandowska.