Wykonywała wszystkie instrukcje, straciła pieniądze swoje, męża i matki

Odebrała telefon z banku z informacją, że ktoś włamał się na jej konto i wypłaca właśnie pieniądze. Usłyszała, że trzeba szybko działać, by ratować te, które pozostały na koncie. Uwierzyła i wykonała wszystkie instrukcje. Straciła nie tyko swoje pieniądze, ale też męża i matki.

"Pracownik banku" był bardzo wiarygodny. Zapytał, ile ma jeszcze pieniędzy na koncie i polecił, by podała kod mobilnej płatności, który zablokuje transakcje oszustom.

- 38-latka postępowała zgodnie z poleceniami i podała kod. Następnie zapytana o to czy ma inne konta, z których korzysta, potwierdziła że ma rachunek w innym banku, w którym ma również dostęp do kont męża i matki. Mężczyzna polecił kobiecie przelać wszystkie pieniądze z rachunków, do których ma dostęp na jej konto główne, wmawiając jej, że pieniądze jej bliskich także są zagrożone – przekazała podkom. Ewelina Radomyska z siedleckiej policji. - W taki sposób kobieta zgromadziła ponad 41 tysięcy złotych. Wtedy też została połączona z przedstawicielem drugiego banku, w którym były te trzy konta i otrzymała smsem numer identyfikacyjny pracownika, w celu uwiarygodnienia podejmowanych działań.