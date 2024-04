Frekwencja na Mazowszu nieco wyższa od średniej krajowej

Państwowa Komisja Wyborcza podała wyniki frekwencji w wyborach samorządowych 2024 do godziny 12. W województwie mazowieckim jest nieco wyższa od średniej w całym kraju, a w samej Warszawie minimalnie niższa.

Podczas drugiej konferencji prasowej dotyczącej niedzielnych wyborów samorządowych przewodniczący PKW Sylwester Marciniak podał cząstkowe wyniki frekwencji.

W całym kraju do godziny 12 w wyborach wzięło udział 16,52 procent uprawnionych do głosowania. W województwie mazowieckim frekwencja po pięciu godzinach od otwarcia lokali wyborczych była wyższa i wyniosła 17,23 proc. W Warszawie natomiast do południa zagłosowało 16,45 proc. wyborców.

Dla porównania w wyborach samorządowych w 2018 roku frekwencja na godzinę 12 w województwie mazowieckim wyniosła 16,86 procent, natomiast w stolicy - 17,01 proc.

Cząstkowe wyniki przekazane przez PKW pokazują, że frekwencja w wyborach samorządowych jest niższa od tej odnotowanej w wyborach parlamentarnych w październiku 2023 roku. Wówczas do południa zagłosowało 24,04 proc. uprawnionych do głosowania w całym województwie mazowieckim oraz 25,34 w Warszawie.

Pierwsze dane PKW o frekwencji TVN24

Wybory samorządowe

Podczas niedzielnego głosowania Polacy wybierają blisko 47 tys. członków rad gmin, rad miast, powiatów i sejmików wojewódzkich oraz niemal 2,5 tys. wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Mieszkańcy Warszawy głosują również w sprawie składu rad dzielnic. Głos można oddać w lokalu wyborczym w godzinach od 7 do 21.

Tam, gdzie głosowanie w sprawie wyboru wójtów, burmistrzów i prezydentów miast nie przyniesie rozstrzygnięcia, 21 kwietnia przeprowadzona zostanie druga tura głosowania.

Do zakończenia głosowania trwa cisza wyborcza, którą można wydłużyć, jeśli ze względu na nadzwyczajne wydarzenia (jak np. powódź czy katastrofa budowalna) wydłużone zostanie samo głosowanie.

Jak sprawdzić, gdzie głosować?

Najprostszym sposobem na sprawdzenie, gdzie należy się udać, by oddać głos podczas wyborów samorządowych, jest skorzystanie z aplikacji lub strony mObywatel. W przypadku aplikacji, po zalogowaniu się, wystarczy przejść w zakładkę "wybory", a następnie kliknąć "dalej" i wybrać okno dotyczące wyborów samorządowych. Wówczas wyświetli się zarówno nazwa lokalu wyborczego, jak i jego adres.

Osoby korzystające ze strony internetowej www.mobywatel.gov.pl, po zalogowaniu się, muszą z kolei wybrać zakładkę "Twoje dane" i kliknąć w "Centralny Rejestr Wyborców".

Wybory samorządowe 2024. Głosowanie w lokalu wyborczym w Szczecinie PAP/Marcin Bielecki

Co zabrać na wybory?

By wziąć udział w wyborach samorządowych, należy udać się do lokalu wyborczego z dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości. Musi być to dokument ze zdjęciem.

Niekoniecznie musi być to jednak dowód osobisty. Można zabrać ze sobą także paszport, legitymację studencką czy np. prawo jazdy. Tożsamość potwierdzić można też za pomocą aplikacji mObywatel.

Ile kart do głosowania otrzymasz?

To, ile kart do głosowania otrzyma wyborca, zależy od miejsca jego zamieszkania. W pierwszej turze większość głosujących dostanie cztery karty. O jedną kartę mniej otrzymają mieszkańcy miast na prawach powiatu, gdzie nie wybiera się rady powiatu. Wyjątkiem jest Warszawa, gdzie - mimo że rady powiatu się nie wybiera - wyborcy i tak dostaną cztery karty. Poza prezydentem miasta, składem rady miejskiej i sejmiku wojewódzkiego wybiorą oni bowiem także radnych dzielnic.

Co ważne, na każdej z kart muszą znajdować się pieczęcie obwodowej komisji wyborczej i terytorialnej komisji wyborczej.

Wybory samorządowe 2024 PAP/Marcin Bielecki

Jak oddać ważny głos w wyborach?

By oddać ważny głos, należy na każdej z otrzymanych kart postawić znak "X" w kratce przy nazwisku kandydata. Niepostawienie znaku "X" lub też postawienie znaku innego niż "X" będzie skutkować nieważnym głosem. Wszelkie znaki i przekreślenia traktowane będą jako dopiski, które nie wpływają na ważność głosu.

W wyborach radnych w gminie liczącej powyżej 20 tys. mieszkańców oraz w wyborach do rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic Warszawy wyborca głosuje tylko na jedną listę kandydatów, stawiając znak "X" w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy, przez co wskazuje jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu. Jeżeli znak "X" postawiono w kratce z lewej strony obok nazwisk dwóch lub większej liczby kandydatów, ale z tej samej listy, głos uznaje się za ważny i oddany na wskazaną listę z przyznaniem pierwszeństwa do uzyskania mandatu temu kandydatowi, przy którego nazwisku znak "X" jest umieszczony w pierwszej kolejności.

Wieczór Wyborczy w TVN24

W TVN24 i TVN24 GO będziemy na bieżąco śledzić przebieg wyborów w całej Polsce. O 20 rozpocznie się Wieczór Wyborczy, w trakcie którego podamy sondażowe wyniki i pierwsze komentarze.

Gospodarzem wieczoru będzie Grzegorz Kajdanowicz.

Autorka/Autor:dg/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl