Do sprawy postanowił odnieść się jego konkurent w wyścigu do fotela prezydenta stolicy - popierany przez PiS Tobiasz Bocheński. Na TikToku opublikował dowcipny (w założeniu) film. Widzimy na nim "pasażerkę", która podchodzi do jadącego metrem Bocheńskiego. - Panie Tobiaszu, jak to możliwe, że jedzie pan metrem bez fotografa i kamerzysty? - pyta kobieta. - Również jak wyglądam przez okno, to nie widzę, żeby świat płonął - odpowiada ekswojewoda łódzki i mazowiecki.