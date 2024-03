Podczas piątkowej konferencji przekazano, że zakończono rejestrację do list Rady Warszawy z ramienia komitetu wyborczego Bezpartyjnych we wszystkich 10 okręgach.

- Udało nam się zjednoczyć różne środowiska, również środowiska częściowo miejskie, żeby wspólnie wystartować w wyścigu o prezydenturę Warszawy, ale również do rad miasta. Środowiska są bardzo różne. Zapraszaliśmy wszystkich, dla których jest istotne dobro Warszawy. Ideą Bezpartyjnych jest profesjonalne zarządzenie miastem i wydaje nam się, że idealnym kandydatem będzie Janusz Korwin-Mikke - podkreślił przewodniczący Bezpartyjnych Piotr Bakun.

Jego celem jest "zniszczenie pana Trzaskowskiego"

Janusz Korwin-Mikke mówił w trakcie konferencji, że jego celem "jest zniszczenie pana Trzaskowskiego". Mówił też, że chce go "zdemaskować". - Po to, żeby Warszawa stała się normalnym miastem - powiedział.

- Podstawowym środkiem komunikacji ma być samochód (...) Warszawa ma być pełna dynamiki, jak najwięcej samochodów, żeby ludzie mogli wszędzie dojechać. Samochody są bardzo oszczędne. Zużywają znacznie mniej gazu, bo jeżdżą z miejsca do miejsca - powiedział Korwin-Mikke.

Dodał, że komunikacja miejska też powinna funkcjonować, ale to nie jest podstawa transportu w stolicy. - Podstawą jest samochód, rower, hulajnoga, motocykl, skuter. Tym mamy się poruszać - stwierdził Korwin-Mikke. [To jawna nieprawda. Według wiarygodnych badań Barometru Warszawskiego, 52 procent warszawiaków na ogół porusza się do pracy/szkoły/na uczelnię transportem publicznym. 31 procent wybiera samochód].