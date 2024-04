Cztery karty, cztery głosy. Poradnik na wybory samorządowe

Aby oddać głos w wyborach samorządowych trzeba być ujętym w spisie wyborców. Jak to sprawdzić? Można to zrobić za pomocą e-usługi udostępnionej przez Ministerstwo Cyfryzacji, aplikacji mobilnej mObywatel lub bezpośrednio w urzędzie dzielnicy.

Według danych stołecznego ratusza, na koniec zeszłego tygodnia ponad piętnaście tysięcy osób złożyło wniosek o dopisanie do Centralnego Rejestru Wyborców. Tylko w zeszłym tygodniu było to ponad 8000 wniosków.

Do lokali wyborczych można dojechać komunikacją miejską, która w dniu wyborów będzie darmowa . Oddać głos można od godziny 7.00 do 21.00. Wyjątek stanowi głosowanie w obwodach odrębnych, czyli utworzonych w domach pomocy społecznej, szpitalach, zakładach karnych i aresztach śledczych. Tam może ono się zakończyć najwcześniej o godzinie 18.00, jeśli wszyscy wyborcy ujęci w spisie wyborców w danym obwodzie oddadzą swój głos.

Wyborcy samorządowe 2024. W Warszawie otrzymamy po cztery karty

Wyborcy otrzymają po cztery karty. W wyborach do Rady Warszawy, rady dzielnicy oraz do sejmiku województwa mazowieckiego znak "X" można postawić w kratce przy nazwisku kandydata tylko z jednej listy znajdującej się na karcie do głosowania.