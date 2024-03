Pasażerowie komunikacji miejskiej jadąc do lokali wyborczych nie będą musieli kasować biletu. W dniu wyborów samorządowych komunikacja miejska będzie darmowa.

Decyzja została podjęta przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. - Celem takiej decyzji jest zachęcenie mieszkańców do wzięcia udziału w wyborach - wyjaśniła rzeczniczka stołecznego ratusza Monika Beuth.

Decyzja dotyczy 1 i 2 strefy biletowej. W praktyce oznacza to, że w dniu wyborów samorządowych od północy do godz. 23.59, wsiadając do jednego ze środków miejskiej komunikacji: autobusu, tramwaju, metra lub pociągu Szybkiej Kolei Miejskiej, nie trzeba będzie kasować biletu.