Szósty kandydat dołącza do walki o fotel prezydenta Warszawy

W najbliższych wyborach samorządowych o fotel prezydenta Warszawy będzie ubiegać się sześcioro kandydatów. Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała Rafała Trzaskowskiego, senatorkę Magdalenę Biejat, byłego wojewodę mazowieckiego Tobiasza Bocheńskiego, posła Przemysława Wiplera oraz Janusza Korwin-Mikkego. Do ich grona dołączył też Romuald Starosielec (Ruch Naprawy Polski). Na co stawiają w swoich kampaniach?

Kandydat PiS na prezydenta Warszawy

Do miana prezydenta Warszawy pretenduje także kandydat Prawa i Sprawiedliwości, były wojewoda łódzki i mazowiecki Tobiasz Bocheński. Bocheński proponuje aplikację mobilną dla wszystkich warszawiaków WAVO, która pozwoli na udział w głosowaniach, konsultacjach społecznych i referendach lokalnych. Chce również zmienić politykę transportową samorządu, proponuje lepszą koordynację remontów, współpracę z ościennymi gminami i powrót do dużych inwestycji transportowych. Zdaniem Bocheńskiego, polityka transportowa realizowana przez urząd miasta, pod wodzą prezydenta Rafała Trzaskowskiego, skupia się na działaniach niekorzystnych dla kierowców.

Chce też stworzyć w Warszawie centrum rozwoju kobiet a pierwszą wiceprezydent Warszawy w jego magistracie będzie kobieta - b. wiceminister rodziny Barbara Socha. Jeśli chodzi o inwestycje miejskie to zakłada, że gdy wygra wybory doprowadzi do rozpoczęcia budowy zarówno trzeciej, jak i czwartej linii metra. Chce też zdecentralizować stołeczny samorząd i dać większą władzę burmistrzom. Uważa też, że w stolicy powinny być, w połowie kadencji, przeprowadzane referenda zarówno ogólnomiejskie, jak i dzielnicowe. W kwestiach mieszkaniowych deklaruje szybkie przyjęcie planów zagospodarowania przestrzennego, wprowadzenie społecznej agencji najmu, która będzie jednostką miasta i stanie się graczem na rynku nieruchomości, umożliwienie wykupu mieszkań przez długoletnich najemców a także bon mieszkaniowy w wysokości tysiąca złotych.

Kandydata Lewicy i ruchów miejskich

Jedyną kobietą, która chciałaby zostać prezydentem stolicy, jest kandydatka Lewicy i Ruchów Miejskich - wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat, która proponuje zmniejszenie liczebności klas w stołecznych szkołach do 20 uczniów, bezpłatne korepetycje a dla dzieci, których zainteresowania wykraczają poza program, "ciekawe i rozwijające zajęcia dodatkowe po lekcjach, w tej samej szkole, do której uczęszczają". Proponuje też dostęp do "bezpłatnych, zdrowych i zbilansowanych posiłków z możliwą opcją wegetariańską i wegańską".