Bocheński: prawica nie została pochowana do grobu

- Lewica nas nie wyprzedziła, z tego punktu widzenia, to nie jest zły wynik - tak sondażowe wyniki wyborów na prezydenta Warszawy skomentował kandydat Prawa i Sprawiedliwości na to stanowisko Tobiasz Bocheński. Polityk miał w stolicy drugi wynik - 18,5 procent głosów.

"Prawica nie została pochowana do grobu"

Zapytany o lepszy wynik Patryka Jakiego w poprzednich wyborach, stwierdził, że to "porównywanie nieporównywalnego". - Porównywałbym go z wynikiem ostatnich wyborów parlamentarnych. Patrząc na wynik Prawa i Sprawiedliwości w skali kraju (w 2023 roku - red.) i na ten wynik, to nie ma takich dużych dysproporcji, biorąc pod uwagę, że jesteśmy w najbardziej progresywnym i liberalnym mieście. Prawica nie została pochowana do grobu, lewica nas nie wyprzedziła, z tego punktu widzenia, to nie jest zły wynik - skomentował.