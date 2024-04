Biejat o "największym sukcesie" Lewicy. "Pokazaliśmy to w tej kampanii"

To my mamy pomysł, jak zmieniać Warszawę na lepsze. I to był nasz największy sukces, że pokazaliśmy to w tej kampanii - powiedziała po ogłoszeniu wyników exit poll wyborów samorządowych kandydatka Lewicy i ruchu Miasto Jest Nasze na prezydentkę Warszawy Magdalena Biejat. Współlider Nowej Lewicy, wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty stwierdził, że "wybory samorządowe zawsze były najtrudniejszymi wyborami dla Lewicy". - Tym razem też się takie okazały - dodał.

Podczas wieczoru wyborczego Lewicy po ogłoszeniu wyników exit poll wyborów samorządowych głos zabrała kandydatka na prezydentkę Warszawy Magdalena Biejat.

Z danych sondażu exit poll Ipsos wynika, że w wyborach na prezydenta Warszawy Rafał Trzaskowski (Koalicja Obywatelska) zdobył 59,8 procent głosów. Drugi wynik uzyskał Tobiasz Bocheński (Prawo i Sprawiedliwość) - 18,5 procent. Trzecie miejsce zajęła Magdalena Biejat (Lewica i Ruchy Miejskie) zdobywając 15,8 procent głosów.

Biejat podziękowała Polkom i Polkom, którzy po raz kolejny zagłosowali na Lewicę. - Przedstawiliśmy świetny, kompleksowy program dla Warszawy, który pokazywaliśmy dzień po dniu, z którego - nie bójmy się tego powiedzieć - zrzynali inni kandydaci - powiedziała Biejat.

Jak dodała, Lewica w osobie radnych, aktywistów oraz z poziomu parlamentu będzie wykonywać pracę na rzecz Warszawy jeszcze lepiej. - To my mamy pomysł, jak zmieniać Warszawę na lepsze. I to był nasz największy sukces, że pokazaliśmy to w tej kampanii i teraz nie można już tego lekceważyć, bo nasze pomysły na zmianę Warszawy to są pomysły popierane przez tysiące warszawianek i warszawiaków i to zostanie po tej kampanii na pewno - powiedziała.

Jak mówiła, głos oddany na nią, a także na kandydatów Lewicy do rad dzielnic i miasta, "to był głos na dostępne mieszkania, na więcej tramwajów, na zielone place". - Od jutra zabieramy się do roboty o lepszą Warszawę - powiedziała.

Europoseł Robert Biedroń zaznaczył, że Magdalena Biejat pokazała, "jak zwyciężać mamy". - Królowa jest tylko jedna - podkreślił.

Przyznał, że dla Lewicy wybory samorządowe są "zawsze bardzo trudne" i "niezwykle ważne".

Czarzasty: wybory samorządowe były zawsze najtrudniejsze dla Lewicy

Współlider Nowej Lewicy, wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty stwierdził, że "to były najtrudniejsze wybory dla Lewicy". - Wybory samorządowe zawsze były najtrudniejszymi wyborami dla Lewicy, tym razem też się takie okazały - powiedział.

Dodał, że reprezentowane przez niego ugrupowanie nie jest zadowolone z wyników wyborów do sejmików wojewódzkich, gdzie Lewica - zgodnie z sondażami - zdobyła 6,8 procent głosów. Zwrócił jednak uwagę, że "jutro może się to zmienić". Przypomniał, że podczas niedzieli wyborczej 5,5 roku temu, Lewica do sejmików według sondaży uzyskała 5,3 proc. głosów. Kolejnego dnia było to już 6,8 procent - dodał.

Czarzasty: myślę, że w następnych wyborach będziemy mieli prezydentkę Warszawy TVN24

- Myślę, że to, co się dzisiaj stało podczas tych wyborów, będzie wymagało spokojnego przemyślenia. Myślę, że siły demokratyczne muszą ze sobą usiąść i poważnie porozmawiać, gdy zobaczymy, jak się będzie działa sytuacja polityczna w sejmikach - wskazał Czarzasty.

Polityk, komentując wyniki sondaży dla wyborów na prezydenta Warszawy, podkreślił, że wynik, jaki osiągnęła kandydatka Lewicy Magdalena Biejat jest najlepszym, jaki Lewica uzyskała od lat w stolicy.

Czarzasty dodał, że obecnie Lewica powoli będzie się przygotowywać do wyborów europejskich.

