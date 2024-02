Magdalena Biejat potwierdza start w wyborach i przedstawia trzy priorytety

Magdalena Biejat (partia Razem) potwierdziła w środę, że będzie ubiegała się o urząd prezydenta Warszawy. Wskazała trzy swoje główne priorytety. Są to: inwestycje w budownictwo społeczne, dostęp do dobrej edukacji publicznej oraz bezpieczna i przyjazna przestrzeń publiczna.

Podkreśliła, że stolica europejskiego państwa, jakim jest Warszawa, "zasługuje na wizję i na odwagę". - Na odwagę na to, żeby stawiać na wielkie inwestycje publiczne, na odważne przedsięwzięcia, na to, żeby mieszkankom i mieszkańcom tego miasta żyło się lepiej, bo po prostu stać nas na to - powiedziała współprzewodnicząca partii Razem.

"Warszawa musi wreszcie rozpocząć wielki program inwestycji w budownictwo społeczne, w budownictwo dla wszystkich"

Na drugim miejscu Biejat wymieniła edukację, mówiła, że "to sprawa, na którą Warszawa wreszcie musi naprawdę postawić". - Jestem mamą dzieci w wieku szkolnym i doskonale wiem, jak wielkim problemem jest dostęp do dobrej edukacji, do dobrych szkół publicznych w Warszawie, czas, żeby nasze dzieci w największym mieście w Polsce mogły liczyć na to, że szkoły będą dla nich bezpieczne, że w szkole będą zaopiekowane, że w szkole będą mogły się rozwijać - powiedziała Biejat.